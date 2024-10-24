Пьянич высказался в поддержку матча России и Боснии и Герцеговины

Новичок московского ЦСКА Миралем Пьянич дал комментарий касательно возможного товарищеского поединка между сборными России и Боснии и Герцеговины.
«Провести такой матч - это окей. Если через два-три месяца состоится матч Боснии и России, конечно, я буду за. Я же вижу реальную картину того, что здесь происходит», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в 2022 году Пьянич выступал против поединка против российской сборной.
Подопечные Валерия Карпина из-за бана ФИФА и УЕФА могут проводить исключительно товарищеские поединки. В последней контрольной встрече российская сборная переиграла Вьетнам со счетом 3:0.
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