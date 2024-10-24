Пьянич: «Надеюсь, что завтра же ФИФА вернёт Россию»

Бывший футболист каталонской «Барселоны», а ныне игрок московского ЦСКА Миралем Пьянич надеется на возвращение России в международные турниры.

«Я надеюсь, что завтра же ФИФА вернет Россию к участию в международных соревнованиях. Надеюсь, что все закончится как можно скорее. Не хочу, чтобы кто-либо в мире страдал», - цитирует боснийского полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Сборная России в связи с баном может проводить только товарищеские матчи. В последнем спарринге подопечные Валерия Карпина победили национальную команду Вьетнама со счетом 3:0.