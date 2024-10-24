РФС провёл переговоры с УЕФА о возвращении в турниры

Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов поведал о переговорах с УЕФА насчет возвращения российских команд и сборных в официальные турниры.

В беседе с журналистами «РБК-Спорт» представитель РФС заявил, что положительно оценивает состоявшиеся переговоры. Но пока он не смог ответить, когда будет результат.

«К нам есть доверие со стороны УЕФА», - подчеркнул Митрофанов.

Сборная России и клубы РПЛ отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. Из-за этого национальная команда может проводить только товарищеские матчи. В последнем спарринге подопечные Валерия Карпина крупно обыграли Вьетнам со счетом 3:0.