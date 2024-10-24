Экс-игрок «Зенита»: «Пари НН» большой фаворит против «Спартака»

Экс-футболист петербургского «Зенита», а ныне эксперт Владислав Радимов поделился соображениям по матчу 13-го тура Российской премьер-лиги между «Пари НН» и московским «Спартаком».

«Я считаю «Пари НН» большим фаворитом в игре против «Спартака», - высказался Владислав в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок «Пари НН» - «Спартак» состоится на стадионе в Нижнем Новгороде в воскресенье, 27 октября. Начало встречи запланировано в 14:15 по московскому времени.

По итогам 12 туров чемпионата России нижегородская команда с 12 баллами занимает десятую строчку в таблице. «Красно-белые» набрали 19 очков и располагаются на шестой позиции.