Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Зенита»: «Пари НН» большой фаворит против «Спартака»

24 Октября 2024 • 07:15 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита», а ныне эксперт Владислав Радимов поделился соображениям по матчу 13-го тура Российской премьер-лиги между «Пари НН» и московским «Спартаком».

«Я считаю «Пари НН» большим фаворитом в игре против «Спартака», - высказался Владислав в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок «Пари НН» - «Спартак» состоится на стадионе в Нижнем Новгороде в воскресенье, 27 октября. Начало встречи запланировано в 14:15 по московскому времени.

По итогам 12 туров чемпионата России нижегородская команда с 12 баллами занимает десятую строчку в таблице. «Красно-белые» набрали 19 очков и располагаются на шестой позиции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Радимов Пари НН ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» «Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону» Сколько стоят голы Роналду, Месси и других звёзд футбола Ривалдо назвал двух лучших футболистов в истории – здесь нет Роналду Винисиус раскрыл, что сказал Анчелотти в перерыве матча «Реал» – «Боруссия» Месси выбрал новичка для «Интер Майами» - это игрок «Барселоны» В «Спартаке» приняли решение по Пруцеву Названы лучшие игроки в истории МЛС: Месси – на третьем месте Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Зорин покинет «Спартак»
«Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» ЦСКА дома уверенно переиграл «Амур» СКА поиздевался над «Куньлунем» в матче КХЛ, у Плотникова - хет-трик «Трактор» в результативном матче обыграл «Авангард» в КХЛ Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Октября
07:15 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита»: «Пари НН» большой фаворит против «Спартака»
23 Октября
22:53 · Кубок России
Ринат Билялетдинов объяснил, почему перерыв пошёл «Локомотиву» во вред» эксклюзив
22:41 · Кубок России
«Пари НН» повёл в матче с «Краснодаром»
22:30 · Россия. Премьер-лига
​Валерий Овчинников: «У «Краснодара» столько легионеров, при такой-то академии...»
22:21 · Кубок России
Эштреков: «Локомотив» не афишировал чемпионские амбиции, главное - оставаться в обойме претендентов на золото» эксклюзив
22:20 · Россия. Премьер-лига
​Колосков: «Я бы не заплатил 10 млн за матчи с Сирией и Брунеем»
22:18 · Кубок России
Онопко: «Не сыграли в концовке внимательно, пропустили с аута гол»
22:12 · Кубок России
Галактионов: «Те задачи, что перед собой ставили, слава богу, все выполнили»
22:04 · Кубок России
Рахимов: «Опасений за результат не было»
21:53 · Россия. Премьер-лига
Дзюба тремя словами высказался о своём здоровье
21:53 · Россия. Премьер-лига
Силкин предложил организовать матч между сборной России и «Спартаком» 1
21:49 · Кубок России
Тедеев - после трёх поражений от «Рубина» в сезоне: «Соперник для нас довольно удобный»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Ташуев пригласил Мостового на стажировку в «Ахмат»
21:26 · Кубок России
Ганчаренко: «Абсолютно неправильно думать о том, что игра ничего не значит»
21:23 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, есть ли у ЦСКА предложения по Роше
21:18 · Кубок России
Мусаев: «Надеюсь, мы сделали правильные выводы после матча с «Ахматом»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «У «Спартака» нет лидера, если Барко теряется» 1
20:56 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв против появления Федотова в «Рубине»
20:53 · Россия. Премьер-лига
Геркус высказал мнение о возможной продаже пива на футболе
20:47 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Пиво нужно возвращать на стадионы»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем Чистякова в «Зените»
20:45 · Кубок России
«Краснодар» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
20:41 · Россия. Премьер-лига
Силкин оценил шансы «Динамо» стать чемпионом России
20:32 · Россия. Премьер-лига
Риера: «Спартак» действительно связывался со мной»
20:29 · Россия. Премьер-лига
Тетрадзе: «Бонгонда сам дал повод «Спартаку» для его продажи»
Все новости