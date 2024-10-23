​Валерий Овчинников: «У «Краснодара» столько легионеров, при такой-то академии...»

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице российского чемпионата, но и у этого клуба есть проблемы, о них поведал известный отечественный специалист Валерий Овчинников. Таковой он видит засилье легионеров в составе клуба - их, считает Овчинников, слишком много, как и в составе главного преследователя «Краснодара» - питерского «Зенита».

- У «Краснодара» такая же проблема, как у «Зенита». Мы постоянно говорим про санкт-петербургский клуб, а про краснодарскую команду молчим. Сколько заморских игроков бегает на их поле? А ведь у них такая академия… Высший класс! - цитирует слова Овчинникова betonmobile.ru.