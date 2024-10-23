​Колосков: «Я бы не заплатил 10 млн за матчи с Сирией и Брунеем»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился своим мнением о том, что на организацию товарищеских матчей со сборными Брунея и Сирии придётся потратиться - не менее 10 миллионов рублей выплатит РФС за проведение этих встреч. Колосков дал понять, что лично он не стал бы платить такие деньги.

- Ничего в этом не вижу зазорного. Если бы я платил, я бы не согласился. Ну, если РФС платит, значит, Карпин считает это нужным, и руководство РФС тоже, пусть играют, - цитирует слова Колоскова «ВсеПроСпорт».

Сборная России отстранена от международного футбола в силу политических причин.