Дзюба тремя словами высказался о своём здоровье

Форвард «Акрона» Артём Дзюба лаконичной фразой описал своё состояние здоровья.

«Как у Льва!», - рассказал нападающий телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что вечером среды «Акрон» принимал дома казанский «Рубин» в рамках Кубка России. Сам Дзюба в матче не участвовал, он в прошедшую пятницу травмировался. Случилось это на первых минутах игры 12 тура РПЛ против «Зенита» (0:5). Артём получил мышечное повреждение.

В «Акроне» Дзюба оказался в прошедшем сентябре, уже успев отличиться за середняка РПЛ несколькими голевыми действиями. Всего у него суммарно один гол и три оформленных ассиста.