Силкин предложил организовать матч между сборной России и «Спартаком»

Известный тренер Сергей Силкин выступил с предложением для сборной России.

«Мне матчи с Сирией и Брунеем неинтересны. Лучше бы сыграли с клубами РПЛ. Матч сборной России со «Спартаком» был бы интереснее», — приводит слова Силкина Legalbet.

Кроме того, специалист считает, что команда Валерия Карпина могла бы сыграть с санкт-петербургским «Зенитом» или московскими клубами.

Напомним, в октябре сборная России не провела ни одного товарищеского матча, так как не смогла найти соперника. Ожидается, что в ноябре подопечные Карпина встретятся с Брунеем и Сирией. Игры должны пройти в Сочи и Волгограде.