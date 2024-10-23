Ташуев пригласил Мостового на стажировку в «Ахмат»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев пригласил начинающего российского тренера Александра Мостового к себе на стажировку в клуб.

«Ахмат»? Проблем нет. С Сашей Мостовым я знаком, он много чего видел в жизни, мне было бы интересно пообщаться с ним, если честно. Много тренеров сейчас, которые без команды и сами просятся приехать посмотреть за процессом», - говорит Ташуев с «РБ Спорт».

Напомним, что Мостовой в последние годы готовится начать свою тренерскую карьеру.

«Ахмат» в турнирной таблице РПЛ занимает последнее, 16 место. За 12 прошедших туров грозненский клуб пока не победил.