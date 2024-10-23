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Стало известно, есть ли у ЦСКА предложения по Роше

23 Октября 2024 • 21:23 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
26.10 16:30

В футбольном агентстве Sferico Sports ответили на вопрос о возможном уходе бразильского защитника Виллиана Роши из ЦСКА.

—Предложений по Виллиану нет, разговоров с другими клубами не ведется, — заявили в агентстве порталу «РБ Спорт».

Напомним, Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

Действующий трудовой договор 29-летнего Роши с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.

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