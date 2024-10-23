Радимов: «У «Спартака» нет лидера, если Барко теряется»

Экс-футболист петербургского «Зенита», а ныне эксперт Владислав Радимов поделился мнением о полузащитнике московского «Спартака» Эсекьеле Барко по итогам недавнего матча против «Краснодара» (0:3).

«В начале матча Барко жестко встретил Сперцян пару раз, Ленини. На этом он потерялся. Он терялся в матче после жестких стыков. У клуба нет лидера, когда Барко теряется», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что поединок 12-го тура РПЛ «Спартак» - «Краснодар» состоялся в минувший уик-энд. Московская команда потерпела крупное поражение на своем поле со счетом 0:3. После этого фиаско «красно-белые» с 19 набранными баллами находятся на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.