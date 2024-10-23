​Пономарёв против появления Федотова в «Рубине»

Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв высказался против появления в «Рубине» бывшего наставника ЦСКА Владимира Федотова. Пономарёв, в прошлом сам выступавший в ЦСКА, считает Федотова тренером с «испорченной кармой».

- От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Ну, какая разница, ёлки-палки. Без толку? У него ничего не получится в «Рубине». Он просто хочет продолжить карьеру в большом футболе, - цитирует слова Федотова «ВсеПроСпорт».

«Рубин» в настоящий момент занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата. В следующем туре клуб сыграет с «Оренбургом».