Геркус высказал мнение о возможной продаже пива на футболе

Футбольный функционер Илья Геркус, ранее занимавший пост генерального директора московского «Локомотива», рассказал, как относится к возможному возвращению пива на стадионы.

«Все взрослые люди и все всё прекрасно понимают. Разрешение пива на стадионе никак не повлияет на здоровье нации», - приводятся слова Геркуса на страницах Metaratings.ru.

Напомним, что запрет на продажу пива на стадионах был введен в 2005 году.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Краснодар» занимает первое место после 12 туров. На второй позиции располагается петербургский «Зенит», а третью строчку занимает московский «Локомотив».