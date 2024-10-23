Сёмин: «Пиво нужно возвращать на стадионы»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о возможном возвращении пива на футбольные стадионы.
«Пиво нужно возвращать на стадионы. Российские клубы сейчас не сильны в финансовом плане, и средства от продажи пива помогут им. Они только выиграют от этого», - приводит слова Сёмина Metaratings.ru.
Напомним, что запрет на продажу алкогольных напитков на стадионах действует с 2005 года.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги команды провели 12 туров. Первое место занимает «Краснодар», набравший 30 баллов. На второй позиции с 29 очками находится петербургский «Зенит», а тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (27).
Бан пользователя