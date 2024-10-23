Агент высказался о будущем Чистякова в «Зените»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, поделился комментарием о будущем своего подопечного.

«Возможен вариант с арендой зимой? Без комментариев. Продление контракта с «Зенитом» уже обсуждалось? Нет», — цитирует агента «Спорт день за днем».

В текущем сезоне 30-летний Чистяков принял участие в пяти матчах Кубка России, в которых отметился одним забитым мячом.

Контракт защитника с санкт-петербургским «Зенитом» истекает летом следующего года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в полтора миллиона евро.