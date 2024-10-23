Силкин оценил шансы «Динамо» стать чемпионом России

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о выступлении команды Марцела Лички в сезоне-2024/2025.
«У «Динамо» есть классные игроки, но они не добиваются результата. В этом сезоне динамовцы нестабильны, сложно оценить их игру. Кажется, что за чемпионство они уже не поборются», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
По итогам 12 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 23 балла и занимает пятую позицию в турнирной таблице. Следующий поединок в чемпионате страны подопечные Лички проведут против подмосковных «Химок» в воскресенье, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
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