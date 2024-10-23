Риера: «Спартак» действительно связывался со мной»

Главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера высказался о несостоявшемся назначении в московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что «красно-белые» рассматривали 42-летнего испанского специалиста.

— Я могу подтвердить, что «Спартак» действительно связывался со мной и был заинтересован летом. Почему они выбрали другой вариант — не могу ответить, потому что это зависит от них самих, — приводит слова Риеры Sport24.

Напомним, летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. Сербский тренер подписал с «красно-белыми» контракт на два года.

После 12 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.