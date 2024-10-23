Тетрадзе: «Бонгонда сам дал повод «Спартаку» для его продажи»

Экс-футболист, а сейчас тренер Омари Тетрадзе высказался о потенциальном уходе полузащитника Тео Бонгонды из московского «Спартака».

«Самое главное в футболе - стабильность. Если в нём не видят перспективу, то его нужно отпускать. Бонгонда сам дал повод «Спартаку» для его продажи», - передает слова Владимира «Чемпионат».

Тео пополнил ряды «народной команды» летом прошлого года. До переезда в Россию Бонгонда защищал цвета испанского «Кадиса».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник провел 12 поединков и отметился голевой передачей. Срок действующего трудового соглашения Бонгонды с «красно-белыми» истекает летом 2027 года.