Гранат высказался о возможном трансфере Бонгонды

Экс-футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Спартака» Тео Бонгонды.

«Его нельзя назвать ключевым игроком для «Спартака», каким был Квинси Промес. Не думаю, что для «Спартака» это будет большая потеря», - цитирует эксперта «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что «красно-белые» собираются продать Бонгонду в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 28-летний полузащитник сыграл 12 поединков, в которых сделал результативную передачу и получил желтую карточку.

После 12 туров чемпионата страны «Спартак» с 19 баллами располагается на шестой строчке в турнирной таблице.