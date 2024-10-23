​Смородская не видит смысла в товарищеских матчах со слабыми сборными

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская не видит смысла в проведении товарищеских матчей для российской сборной со слабыми национальными командами. В сентябре сборная России сыграла с национальной командой Вьетнама, а в ноябре ей предстоит сыграть со сборной Сирии. Смородская считает такие матчи пустой тратой денег.

- Не вижу смысла в таких тратах именно с точки зрения спортивной составляющей. Зачем везти сюда слабые сборные? На них никто не пойдет, нашим футболистам не хватает мотивации побеждать подобные команды, - цитирует слова Смородской «ВсеПроСпорт».