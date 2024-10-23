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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тетрадзе: «ЦСКА сделал правильно, назначив Николича вместо Федотова»

23 Октября 2024 • 20:14 Комментировать

Бывший футболист, а ныне тренер Омари Тетрадзе поделился мнением о смене наставника в столичном ЦСКА.

«Если у ЦСКА есть результат, значит, клуб идёт правильным путём. С приходом Николича команда преобразилась. Сделали правильно, убрав Федотова и назначив Николича», - передает слова специалиста «Чемпионат».

После 12 туров Российской премьер-лиги «армейская» команда набрала 23 балла и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет семь очков. В следующем поединке чемпионата страны подопечные Николича на своем поле встретятся с воронежским «Факелом». Игра пройдет 26 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
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