Тетрадзе: «ЦСКА сделал правильно, назначив Николича вместо Федотова»

Бывший футболист, а ныне тренер Омари Тетрадзе поделился мнением о смене наставника в столичном ЦСКА.

«Если у ЦСКА есть результат, значит, клуб идёт правильным путём. С приходом Николича команда преобразилась. Сделали правильно, убрав Федотова и назначив Николича», - передает слова специалиста «Чемпионат».

После 12 туров Российской премьер-лиги «армейская» команда набрала 23 балла и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет семь очков. В следующем поединке чемпионата страны подопечные Николича на своем поле встретятся с воронежским «Факелом». Игра пройдет 26 октября.