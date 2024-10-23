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Погребняк объяснил, почему не будет хвалить Батракова

23 Октября 2024 • 20:13 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
27.10 19:30

Экс-футболист «Зенита» Павел Погребняк высказался об игре молодого хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

Погребняк заявил, что в этом сезоне его удивила игра не только Батракова, но и всего «Локомотива».

— И молодежь заиграла у них, и хорошая тренерская работа заметна. Ребята молодцы! Батраков сказал не хвалить его, поэтому не буду хвалить, — приводит слова Погребняка Metaratings.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 19-летний Батраков провел 12 матчей, в которых семь раз поразил ворота соперника и стал автором шести ассистов.

По итогам 12 туров «Локомотив» находится на третьей позиции в РПЛ, имея на балансе 27 очков.

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