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Агент Койта прокомментировал дебютный гол форварда за ЦСКА эксклюзив

23 Октября 2024 • 19:59 Комментировать

Агент форварда московского ЦСКА Секу Койта Мамаду Койта специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о футболисте. Ранее ему удалось забить свой первый гол за армейский клуб, случилось это в игре с «Ахматом» в Кубке России в минувший вторник.

«Конечно, забитый гол придал уверенности. Он и дальше продолжит забивать, я не сомневаюсь. Секу говорил мне, что ему очень комфортно с Пьяничем на тренировках, теперь мы увидели это вы игре», - говорит Мамаду нашему корреспонденту.

Напомним, что пришёл в ЦСКА Койта прошедшим летом. Ранее он несколько лет находился в системе клуба «Ред Булл Зальцбург».

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