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Агент рассказал, может ли зимой Фомин уехать в Европу

23 Октября 2024 • 19:55 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
27.10 16:30

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы хавбека «Динамо» Даниила Фомина, высказался о возможном отъезде игрока в Европу ближайшей зимой.

— Мы не заинтересованы в трансфере зимой. Посмотрим, что будет летом, — приводит слова агента Sport24.

В нынешнем сезоне 27-летний Фомин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором трех ассистов.

Действующий трудовой договор Фомина с «Динамо» рассчитан до 2029 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость  полузащитника составляет восемь миллионов евро.

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