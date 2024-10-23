Агент рассказал, может ли зимой Фомин уехать в Европу

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы хавбека «Динамо» Даниила Фомина, высказался о возможном отъезде игрока в Европу ближайшей зимой.

— Мы не заинтересованы в трансфере зимой. Посмотрим, что будет летом, — приводит слова агента Sport24.

В нынешнем сезоне 27-летний Фомин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором трех ассистов.

Действующий трудовой договор Фомина с «Динамо» рассчитан до 2029 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет восемь миллионов евро.