Ловат: «Я не знаю, что происходит с «Ахматом»

Защитник грозненского «Ахмата» Лукас Ловат высказался о положении своего клуба в рамках чемпионата России. Грозненцы – абсолютные аутсайдеры первенства по итогу прошедших 12 туров. У команды всего шесть очков и ни одной победы.

«Не знаю, что с нами в чемпионате происходит. В семи играх мы пропускаем голы на последних минутах, это ненормально. Единственный способ что-то изменить — работать и смотреть, что будет в следующих играх», - говорит футболист для «Советского спорта».

Напомним, что в туре под номером 13 «Ахмату» предстоит сыграть с «Ростовом» в гостях. Главным тренером грозненского клуба является Сергей Ташуев.