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Игрок «Ростова» может получить российский паспорт

23 Октября 2024 • 18:54 Комментировать
Ростов
...
Ахмат
26.10 19:00

Нассер Диалло, агент защитника «Ростова» Умара Сако, высказался о возможном получении российского гражданства игроком из Нигера.

— Хочет ли Сако получить российский паспорт? Может быть. Если это возможно, конечно, — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

Напомним, Сако присоединился к «Ростову» в январе текущего года. В текущем сезоне он появился на поле в 16 матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор 28-летнего Сако с «Ростовом» рассчитан до лета 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два с половиной миллиона евро.

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