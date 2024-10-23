Игрок «Ростова» может получить российский паспорт

Нассер Диалло, агент защитника «Ростова» Умара Сако, высказался о возможном получении российского гражданства игроком из Нигера.

— Хочет ли Сако получить российский паспорт? Может быть. Если это возможно, конечно, — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

Напомним, Сако присоединился к «Ростову» в январе текущего года. В текущем сезоне он появился на поле в 16 матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор 28-летнего Сако с «Ростовом» рассчитан до лета 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два с половиной миллиона евро.