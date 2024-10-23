Камоцци: «Не уверен, что Николсон поможет «Спартаку» в борьбе за трофеи»

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался об игре форварда «Спартака» Шамара Николсона.

— Сейчас Николсон выглядит неплохо, видимо, Станкович нашел к нему подход. Но я не уверен, что Шамар поможет «Спартаку» в борьбе за трофеи, — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Спартаку» нужен другой нападающий, такой как Джон Кордоба.

В нынешнем сезоне 27-летний Николсон принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и стал автором двух результативных передач.

После 12 туров «Спартак» занимает шестую строчку в чемпионате России, имея в копилке 19 баллов.