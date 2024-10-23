Друг Пьянича: «Он счастлив в ЦСКА, ему нравится РПЛ»

Боснийский репортер Эмир Делич считает, что Миралему Пьяничу нравится в московском ЦСКА и он хорошо чувствует себя в России. По словам Делича, он пообщался с одним из друзей Пьянича, который поведал детали:

- Я поговорил с его другом, который сказал мне, что Миралем очень счастлив в городе, в клубе, и что российская лига хороша, она достаточно сильна для него, и что у него есть мотивация проявить себя, - цитирует слова Пьянича «ВсеПроСпорт».

Напомним, что год назад Пьянич был одним из тех, кто выступал против проведения товарищеского матча между сборными Боснии и Герцеговины и России.