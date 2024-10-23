Гранат: У «Динамо» есть шансы на чемпионство

Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о перспективах «бело-голубых» в текущем розыгрыше РПЛ.

Гранат заявил, что от «Динамо» ждали большего, ведь в прошлом сезоне клуб установил очень высокую планку. По мнению эксперта, сейчас у команды нет стабильности, но и в прошлом чемпионате «Динамо» отставало от «Зенита» на девять очков.

— А в конце мы помним, как все развернулось. Так что, еще меньше половины чемпионата сыграно, шансы есть, — цитирует Граната «РБ Спорт».

В 12 турах подопечные Марцела Лички набрали 23 очка, которые позволяют команде занимать пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.