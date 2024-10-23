Костанца ответил, смог ли Сергеев усилить «Крылья Советов»

Хавбек «Крыльев Советов» Фернандо Костанца поделился комментарием об игре нападающего Ивана Сергеева.

Напомним, 29-летний форвард присоединился к самарскому клубу в летнее трансферное окно.

«Он, конечно, усилил нас. Иван — очень качественный и сильный футболист, который точно поможет нам», — приводит слова Костанцы Legalbet.

В нынешнем сезоне Сергеев принял участие в шести матчах в составе «Крыльев Советов» и отметился одним забитым мячом.

После 12 туров «Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 12 очков.

В следующем туре самарцы примут у себя дома «Краснодар».