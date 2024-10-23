Гладилин: «Бонгонда не стал таким лидером, как Промес, он не определяющий игрок в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался насчёт возможной продажи полузащитника «красно-белых» Тео Бонгонды.

Ранее мы сообщали о том, что команда готова расстаться с вингером при наличии достойного предложения.

«Он не стал лидером команды, игрок опытный. Я не думаю, что он сильнее кого-то из тех игроков, которые есть на его позиции. Так что здесь принимать решение руководству клуба и тренеру. Бонгонда не стал таким игроком, как Промес. Он должен был становиться лидером, так что я не вижу, что он определяющий футболист «Спартака», - сказал Гладилин.

В текущем сезоне 28-летний крайний нападающий сыграл 14 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

«Спартак» повесил ценник на Бонгонду