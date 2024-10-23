Тимощук высказался о Дзюбе

Член тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о нападающем Артёме Дзюбе. По словам Тимощука, возвращение Дзюбы в Российскую премьер-лигу его не удивило. Как известно, в сентябре форвард подписал контракт с «Акроном».

«Не могу сказать, что возвращение Артёма Дзюбы в РПЛ для меня неожиданно. Я ждал, где и в каком клубе Артём появится. Я вижу, что он хочет играть, он заряжен: и по прошлому чемпионату, и до этого, он искал себе какие-то варианты», - цитирует Тимощука «РБ Спорт».

За «Акрон» Артём Дзюба успел провести шесть матчей. В них нападающий записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров. На текущий момент клуб из Тольятти располагается на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.