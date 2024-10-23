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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гасилин назвал Облякова лучшим игроком РПЛ

23 Октября 2024 • 17:52 Комментировать

Бывший зенитовец Алексей Гасилин порассуждал о лучшем футболисте текущего сезона Российской премьер-лиги, назвав таковым Ивана Облякова из московского ЦСКА.

«Самый стабильный игрок - Обляков. 90% голов ЦСКА забиты с его участием. Ивана выберут немногие, но те, кто разбирается в футболе, согласятся с моей точкой зрения», - делится Гасилин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что у Облякова в текущем сезоне набралось уже 17 выходов на поле за ЦСКА во всех турнирах. В них футболисту удалось отличиться четырьмя голами и четырьмя ассистами, все свои голевые действия Иван оформил в рамках Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Гасилин Иван Обляков ещё теги
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