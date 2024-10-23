Тимощук: «Зениту» психологически важно вернуться на первое место РПЛ до зимней паузы

Анатолий Тимощук, член тренерского штаба «Зенита», высказался о турнирном положении команды. По словам специалиста, питерцам важно до зимней паузы вернуться на первое место с психологической точки зрения.

«Действительно, это очень важный момент. И нам бы хотелось этого достичь. Но без работы и без самоотдачи ничего не получится. И без стремления. Поэтому я думаю, что мы сделаем всё возможное, чтобы вернуть первую строчку», - цитирует Тимощука «РБ Спорт».

На текущий момент, после двенадцати сыгранных туров, «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт всего лишь на один зачётный балл.

В ближайшем туре чемпионата «Зенит» будет принимать «Локомотив».