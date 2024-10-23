Геркус: «Я не вижу проблем с Бонгондой»

Известный функционер Илья Геркус поделился комментарием о возможном уходе вингера «Спартака» Тео Бонгонды.

Ранее появилась информация, что столичный клуб может продать 28-летнего футболиста.

— Я не вижу проблем с Бонгондой. Не думаю, что клуб уже принял окончательное решение о продаже футболиста. Я бы подождал конца сезона или хотя бы зимнего трансферного окна, — приводит слова Геркуса Metaratings.

В нынешнем сезоне Бонгонда принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость вингера составляет пять миллионов евро.