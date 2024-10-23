Ледяхов назвал двух игроков, не соответствующих уровню «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов дал комментарий по поводу игроков «Спартака». По мнению Ледяхова, защитник Миенти Абена и атакующий полузащитник Маркиньос не соответствуют уровню «красно-белых».

«Абена в последних матчах играл на очень низком уровне. Маркиньос меня не впечатляет. Было много разговоров про него, но эти два футболиста пришли не из самых сильных чемпионатов. Пока они не соответствуют уровню «Спартака», - цитирует Ледяхова «РБ Спорт».

Напомним, что Абена и Маркиньос по итогам летнего трансферного окна перешли в «Спартак» из венгерского «Ференцвароша».

После двенадцати сыгранных туров «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Деяна Станковича отстаёт на одиннадцать зачётных баллов.