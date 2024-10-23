РФС может наказать арбитра Безбородова за комментарий в Интернете

Российский судья Владислав Безбородов, вероятно, похвалил самого себя в комментариях в одном из телеграм-каналов. Теперь Российский футбольный союз (РФС) может наказать арбитра – комментарий рассмотрит дисциплинарная комиссия.

«Данные сообщения будут рассмотрены дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС», - комментарий службы коммуникаций РФС приводит «Матч ТВ».

После двенадцати сыгранных туров на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 30 очков. «Зенит» располагается на второй строчке с 29 баллами.