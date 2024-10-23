«Спартак» повесил ценник на Бонгонду

Стало известно, за какую сумму московский «Спартак» готов расстаться с вингером команды Тео Бонгондой.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может продать 28-летнего футболиста ближайшей зимой.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», несколько клубов из Европы проявляют интерес к Бонгонде. «Спартак» готов рассмотреть предложения по игроку в районе пяти миллионов евро.

Напомним, «Спартак» приобрел Бонгонду у «Кадиса» летом 2023 года. Покупка вингера обошлась российскому гранду в 7,5 млн евро.

Действующий трудовой договор Бонгонды со «Спартаком» рассчитан до конца сезона-2026/27.