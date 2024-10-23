Арбитр Безбородов похвалил самого себя в комментариях

Известный российский арбитр Владислав Безбородов, судя по всему, похвалил самого себя в комментариях в публикации на телеграм-канале «Алё, рэф!»

В своё время Безбородов часто вступал в переписку с болельщиками на канале. Спустя три года арбитр снова отметился комментарием, думая, вероятно, что его имя не отображается.

«Пожалуйста, только не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи!» - написал Безбородов.

Добавим, что матчи ближайшего тура чемпионата России растянутся на три дня – они пройдут 26, 27 и 28 октября. Лидером сейчас является «Краснодар».