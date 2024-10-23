Гранат: «Ростову» нужна новая волна игроков

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился комментарием об игре «Ростова» в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, «Ростову» нужна новая волна сильных футболистов, чтобы команда смогла сделать шаг вперед.

«А пока плюс-минус одного-двух игроков берут, чего недостаточно. Обойма уже третий сезон практически одна и даже. Все-таки нужна конкуренция», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

После 12 туров «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 13 набранных очков.

В следующем туре подопечные Валерия Карпина встретятся у себя дома с «Ахматом».