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Гранат: «Ростову» нужна новая волна игроков

23 Октября 2024 • 17:22 Комментировать
Ростов
...
Ахмат
26.10 19:00

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился комментарием об игре «Ростова» в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, «Ростову» нужна новая волна сильных футболистов, чтобы команда смогла сделать шаг вперед.

«А пока плюс-минус одного-двух игроков берут, чего недостаточно. Обойма уже третий сезон практически одна и даже. Все-таки нужна конкуренция», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

После 12 туров «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 13 набранных очков.

В следующем туре подопечные Валерия Карпина встретятся у себя дома с «Ахматом».

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