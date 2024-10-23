Илич рассказал о новых тренерских предложениях

Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался о своём будущем.

«Пока у меня не было из России предложений, однако предложения из других стран есть, но не из России. Готов ли я вернуться к работе? Да, я готов, но никогда не знаешь, что произойдёт завтра», - делится Илич с порталом «РБ Спорт».

Напомним, что Илич покинул «Пари НН» по итогу прошедших 11 туров Российской премьер-лиги. Сменил его на посту клуба из второй половины турнирной таблицы белорусский специалист Виктор Ганчаренко.

Ранее в своей тренерской карьере Илич работал главным тренером в сербском клубе «Чукарички», софийском ЦСКА и греческом «Атромитосом».