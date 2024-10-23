Погребняк: «Конкуренция в РПЛ у «Зенита» однозначно есть»

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Павел Погребняк оценил конкуренцию в текущем сезоне РПЛ у чемпиона России.

«У «Зенита» однозначно есть конкуренция в этом сезоне, что видеть приятно. «Краснодар», ЦСКА, и «Локомотив» приятно удивляют. Непросто «Зениту» будет. Ситуация в турнирной таблице сейчас напряжённая», - цитирует Погребняка Sport24.

Напомним, что по итогу 12 туров на первом месте идёт «Краснодар» с 30 очками. Но «Зенит» отстаёт лишь на балл. Третье место и 27 очков – у московского «Локомотива», 23 очка и четвёртое место – у ЦСКА.

В 13 туре петербургский клуб сыграет с дома с прямым конкурентом, «Локомотивом».