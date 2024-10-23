«Спартак» опять не угадал с тренером» — Смородская

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась комментарием о наставнике «Спартака» Деяне Станковиче.

Напомним, сербский специалист возглавляет «Спартак» с лета текущего года.

«Они опять не угадали с тренером, это очередной большой артист: глаза закрывает, бутылки бросает, кричит, хотя прекрасно понимает, что футболист ничего не слышит на поле!» — заявила Смородская «РБ Спорту».

После 12 туров «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на счету 19 баллов. Отставание «красно-белых» от лидера составляет уже 11 баллов.

Трудовой договор Станковича со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.