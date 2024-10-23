Гендир «Ахмата» - о Ташуеве: «Победы придут»

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о главном тренере клуба Сергее Ташуеве.

«Как ничего не изменилось после смены тренера? С Ташуевым игра чуть‑чуть поменялась в лучшую сторону. И победы будут! Плюс при Адиеве было много травмированных, поправим», - делится Айдамиров с «Чемпионатом».

Напомним, что Ташуев возглавил грозненский «Ахмат» по ходу сезона, сменив на посту Магомеда Адиева. Клуб идёт лишь на последнем месте турнирной таблицы в рамках Премьер-лиги с шестью баллами. Коллектив ни разу не побеждал за 12 туров лиги.

В 12 туре «Ахмат» проиграл дома прямому конкуренту, «Факелу» (2:3).