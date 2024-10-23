Дубайский «Юнайтед» заявил Промеса

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес официально заявлен за дубайский «Юнайтед». Об этом рассказал генеральный директор клуба из ОАЭ Илие Чебану.

— Вчера федерация зарегистрировала Промеса за наш клуб. Надеемся, что он сможет дебютировать за клуб в матче против «Хатта», — цитирует Чебану «Спорт-Экспресс».

Напомним, 32-летний подписал однолетний контракт с «Юнайтед» еще в начале сентября.

Стоит сказать, что последний раз Промес принимал участие в официальном матче 9 декабря 2023 года, когда еще был игроком «Спартака». С тех пор нидерландец на поле не появлялся, однако занимался по индивидуальной программе.