Камоцци упрекнул «Спартака»

Франко Камоцци, который в своё время в «Спартаке» был советником Леонида Федуна, упрекнул нынешних руководителей клуба.

По словам Камоцци, он не понимает боссов «Спартака», ведь считает Антона Зиньковского и Данила Пруцева игроками, которые входят в число лучших россиян на текущий момент. Ранее появлялась информация о том, что Зиньковский и Пруцев могут покинуть клуб.

«Руководство «Спартака» сосредоточено на игроках, которые ничего не дают клубу. Например, как Николсон, Медина и так далее», - цитирует Камоцци «Чемпионат».

«Спартак» после двенадцати сыгранных туров располагается на шестой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Деяна Станковича отстаёт на 11 очков.