Газзаев поделился мнением о продажах пива на стадионах

Известный тренер Валерий Газзаев поделился своим мнением по поводу возможного возвращения продажи пива на стадионах в России. По словам Газзаева, он поддерживает такую идею.

«Я поддерживаю идею продажи пива на стадионах потому, что для болельщиков надо создавать все удобства. Я считаю, что в этом нет никаких проблем», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Газзаев отметил, что возвращение пива на стадионы будет выгодно как для болельщиков, так и для клубов. Клубы за счёт продаж пенного напитка смогут увеличивать доходы.

Как известно, продажа пива на российских стадионах запрещена с 2005 года.