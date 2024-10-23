Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что форвард «Акрона» Артём Дзюба завершит карьеру в 2024 году.

«Я думаю, до зимы Дзюба точно может помочь «Акрону». Поможет вот в таких матчах с равными соперниками: «Пари НН», «Факел», «Оренбург». Он может помочь, он умеет придержать мяч, скинуть партнёру, Дзюба очень сильный игрок. Если там его будут нормально использовать, то он поможет до зимы. А уже потом весной будет видно, сомневаюсь, что он весной продолжит карьеру. Мне кажется, он завершит карьеру в этом круге.

Вот до перерыва доиграет, а уже зимой вряд ли поможет. У него контракт до лета, но даже если он зимой будет готовиться к возобновлению, всё равно не думаю, что Дзюба будет хорошо выглядеть весной. Возраст сказывается, а он очень быстро форму теряет, две-три тренировки пропустит, а с его возрастом и фактурой это очень опасно. Вот он вышел с «Зенитом» и восемь минут сыграл. Это о чём говорит? Было прохладно, мышцы так не разогреваются как в молодости, один рывок и всё», - сказал Наумов.