Газзаев поддержал Карпина в оценке комментаторов России

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин недоволен тем, как работают футбольные комментаторы в России. Известный тренер Валерий Газзаев поддержал своего коллегу. Он тоже считает, что комментатор должен комментировать происходящее на поле, воздерживаясь от оценок.

«Я думаю, что эксперты могут оценивать футболистов и работу тренеров, но комментаторы должны вести прямую трансляцию матча и говорить о ходе встречи», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что в своё время Валерий Карпин работал с комментаторами на «Матч ТВ» и даже критиковал их за ошибки на разборах трансляций.

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