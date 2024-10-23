Колыванов: «Не вижу прогресса в игре Бонгонды»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Колыванов отреагировал на информацию о возможном уходе вингера Тео Бонгонды из московского клуба.

Ранее появилась информация, что «Спартак» готов расстаться с 28-летним футболистом.

Колыванов заявил, что Бонгонда хорошо стартовал в «Спартаке», сам создавал моменты и реализовывал их.

— Но в этом сезоне он потерялся, не вижу прогресса в его игре. В клубе сидят не глупые люди. Они понимают, что не нужно держать футболиста, если он не прогрессирует, — цитирует Колыванова «Чемпионат».

В текущем сезоне Бонгонда принял участие в 14 матчах во всех турнирах и сделал две результативные передачи.